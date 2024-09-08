Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel şoku! İşte kaçıracağı maçlar... Derbide yok!

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilmişti.

Bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı - lacivertlilerin, Rizespor ve Alanyaspor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

3 HAFTA YOK!

26 yaşındaki oyuncunun sakatlık durumu ciddi olduğu aktarıldı. Yıldız futbolcunun MR sonuçları da belli oldu. Osayi Samuel, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

DERBİYİ KAÇIRACAK

Nijeryalı oyuncu, Kasımpaşa, Galatasaray, Union Sg ve Antalyaspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asistlik skor üretti.