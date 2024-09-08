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Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel şoku! İşte kaçıracağı maçlar... Derbide yok!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.09.2024 17:09
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Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nda bir kez daha sakatlanarak kadrodan çıkarıldı. Oyuncunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İşte Nijeryalı oyuncunun kaçıracağı maçlar...

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel şoku! İşte kaçıracağı maçlar... Derbide yok!
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilmişti.

Bileğinde yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı - lacivertlilerin, Rizespor ve Alanyaspor maçlarının kadrosunda yer almamıştı.

3 HAFTA YOK!

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26 yaşındaki oyuncunun sakatlık durumu ciddi olduğu aktarıldı. Yıldız futbolcunun MR sonuçları da belli oldu. Osayi Samuel, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

DERBİYİ KAÇIRACAK

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Nijeryalı oyuncu, Kasımpaşa, Galatasaray, Union Sg ve Antalyaspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasını 5 kez sırtına geçirirken 1 asistlik skor üretti.

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Anahtar Kelimeler:
Bright Osayi-Samuel fenerbahçe
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