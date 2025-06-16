SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe’de Cengiz Ünder gelişmesi… Oyuncu tarafına resmen ulaşıldı!

Geçtiğimiz sezon MLS ekibi Los Angeles FC'de kiralık oynayan ve sözleşmesi sona erince Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Cengiz Ünder’in transferinde sürpriz bir gelişme oldu. Milli yıldızı isteyen kulüplerin oyuncuyla temasa geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe’de Cengiz Ünder gelişmesi… Oyuncu tarafına resmen ulaşıldı!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız kulübü Marsilya'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, takımda az forma şansı buldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanmıştı. 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmayan Amerikan ekibi oyuncuyu serbest bırakmıştı.

OYUNCUYA MLS’DEN İLGİ DEVAM EDİYOR…

67e8f43f0b0e3a82a68ac456

Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği milli futbolcu Cengiz Ünder'i MLS'ten isteyen takımlar olduğu iddia edildi. Ekipler oyuncu tarafına resmen ulaştı. Süper lig ekiplerinden Başakşehir’in de ilgilendiği futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

LOS ANGELES FC’DE SERGİLEDİĞİ PERFORMANS

los-angeles-fcde-cengiz-under-ruzgari

Los Angeles FC’nin Fenerbahçe’den 1.2 milyon euro kiralama bedeliyle devre arasında aldığı Cengiz Ünder takımıyla 15 maça çıkarken 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barcelona'dan Nico Williams atağı...Barcelona'dan Nico Williams atağı...
Gabriel Sara için geliyorlar! Rekor bonservis...Gabriel Sara için geliyorlar! Rekor bonservis...
Anahtar Kelimeler:
Amerika MLS Major League Soccer Los Angeles son dakika fenerbahçe transfer dönemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan İsraillilere çağrı: "Ülkeyi terk edin"

İran'dan İsraillilere çağrı: "Ülkeyi terk edin"

Polis memurundan kahreden haber! Evde korkunç tabloyla karşılaştı

Polis memurundan kahreden haber! Evde korkunç tabloyla karşılaştı

Fenerbahçe Matvey Kislyak'ı İstanbul'a çağırdı....

Fenerbahçe Matvey Kislyak'ı İstanbul'a çağırdı....

Mert Hakan Yandaş ayrılık yolunda…

Mert Hakan Yandaş ayrılık yolunda…

Batista Mendy'nin menajeri paylaştı... Ayrılık yakın!

Batista Mendy'nin menajeri paylaştı... Ayrılık yakın!

Vitor Pereira gözünü Fenerbahçe’nin teklif yaptığı isme çevirdi…

Vitor Pereira gözünü Fenerbahçe’nin teklif yaptığı isme çevirdi…

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.