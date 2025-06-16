Fenerbahçe’de Cengiz Ünder gelişmesi… Oyuncu tarafına resmen ulaşıldı!

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız kulübü Marsilya'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, takımda az forma şansı buldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanmıştı. 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmayan Amerikan ekibi oyuncuyu serbest bırakmıştı.

OYUNCUYA MLS’DEN İLGİ DEVAM EDİYOR…

Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği milli futbolcu Cengiz Ünder'i MLS'ten isteyen takımlar olduğu iddia edildi. Ekipler oyuncu tarafına resmen ulaştı. Süper lig ekiplerinden Başakşehir’in de ilgilendiği futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

LOS ANGELES FC’DE SERGİLEDİĞİ PERFORMANS

Los Angeles FC’nin Fenerbahçe’den 1.2 milyon euro kiralama bedeliyle devre arasında aldığı Cengiz Ünder takımıyla 15 maça çıkarken 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.