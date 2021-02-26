Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına getirilen Erol Bulut'un son dönemde güven kaybetmesi, yönetimi alternatif arayışlara itti. Olası bir teknik ekip değişimi ihtiyacının ortaya çıkması halinde acele karar alıp, bir kez daha hata yapmak istemeyen yönetim B planı için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübe yakın çevrelerden aldığımız bilgilere göre sarı-lacivertli yönetimin kafasındaki ilk isim Alman teknik direktör Christoph Daum. Fenerbahçe'yi hedeflerine taşıyacak tecrübede yerli bir hoca bulunmadığını düşünen ve Türkiye'yi ve camiayı yakından tanıyan bir isimle yola devam etmek isteyen yönetim bu konuda Daum'la temas halinde.

TRABZONSPOR MAÇI KRİTİK EŞİK

Erol Bulut'a son dönemde artan taraftar tepkisi, genç teknik adamın kredisinin de sonuna geldiğinin işaretlerini veriyor. Trabzonspor deplasmanında alınacak kötü bir sonuç, Bulut'la yola devam etmeyi zorlaştıracak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde de yönetim Daum'la süratli bir şekilde imzayı atıp, yola devam edecek. Yönetimin bu konudaki görüşmelerinin olumlu ilerlediği belirtildi. Alman hocanın daha önce Türkiye'de çalıştığı ekibinde bulunan kişilerle de ön görüşmeler yapıldığı öne sürüldü.