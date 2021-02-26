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Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri

26.02.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisinin tükenmesi, alternatif teknik ekip çalışmalarını da beraberinde getirdi. Ön görüşme yapılan Christoph Daum'un olumlu sinyal vermesi üzerine eski ekibiyle de iletişime geçildi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına getirilen Erol Bulut'un son dönemde güven kaybetmesi, yönetimi alternatif arayışlara itti. Olası bir teknik ekip değişimi ihtiyacının ortaya çıkması halinde acele karar alıp, bir kez daha hata yapmak istemeyen yönetim B planı için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kulübe yakın çevrelerden aldığımız bilgilere göre sarı-lacivertli yönetimin kafasındaki ilk isim Alman teknik direktör Christoph Daum. Fenerbahçe'yi hedeflerine taşıyacak tecrübede yerli bir hoca bulunmadığını düşünen ve Türkiye'yi ve camiayı yakından tanıyan bir isimle yola devam etmek isteyen yönetim bu konuda Daum'la temas halinde.

TRABZONSPOR MAÇI KRİTİK EŞİK

Erol Bulut'a son dönemde artan taraftar tepkisi, genç teknik adamın kredisinin de sonuna geldiğinin işaretlerini veriyor. Trabzonspor deplasmanında alınacak kötü bir sonuç, Bulut'la yola devam etmeyi zorlaştıracak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde de yönetim Daum'la süratli bir şekilde imzayı atıp, yola devam edecek. Yönetimin bu konudaki görüşmelerinin olumlu ilerlediği belirtildi. Alman hocanın daha önce Türkiye'de çalıştığı ekibinde bulunan kişilerle de ön görüşmeler yapıldığı öne sürüldü.

BU KADRO ŞAMPİYON OLUR

Öte yandan Daum dün Alman basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bana resmi bir teklifte bulunmadı" vurgusunu yaptı. Daum'un kadro ve şampiyonluk hedefiyle ilgili açıklamaları ise şu şekilde oldu:

"Türkiye, Mesut Özil için büyük sınav olacak. Doğru performansı veremezse milli takımdaki en kötü zamanında bile yaşamadığı tepkiler görebilir. Fiziksel olarak da hiç yaşamadığı bir deneyim yaşayacak, 2-3 kişi sürekli peşinde olacak. Başkan Ali Koç, şampiyonluğa oynayacağını düşündüğüm iyi bir takım kurmuş. Türkiye'de tabii bunlar şampiyon olmak zorunda diyeceklerdir; ama ben bu takım şampiyon olur diyorum. Yunan Pelkas da çok iyi bir ofansif orta saha oyuncusu, şimdi Mesut Özil ile daha da güçlü olacaklar."

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
emre beleşoğlu gitmedikçe klop u da getirseniz nafile
Bu Daum Alzhaimer hastası on senedir takım çalıştırmıyor,bi cacık olmaz.Adam son vurgun için geliyor,alinin evrolarını alıp gider
Daum, bu kadro şampiyon olur derken..... Bu sene mi??? Ama ben hangi çarşamba olduğunu söylemedim ki, deme sonra da.. Organize atak yapamayan bir takım. Kontra atak yapamayan bir takım. Sadece kontra atağı, rakip takımın defansının yerleşmesini bekleyerek, organize atakmış gibi hücum eden bir takım. Muriç in parasıyla kimlere gitti?? Thiam,Valencia,Cisse,Samatha!!!! Daum sen de bu işin ilacı değilsin gibi geliyor????

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