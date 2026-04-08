Fenerbahçe'de derbi galibiyetine sakatlık gölgesi! Marco Asensio sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde kazandığı kritik galibiyete, İspanyol yıldız Marco Asensio’nun sakatlığı gölge düşürdü. Maçın henüz 24. dakikasında gözyaşları içinde sahayı terk eden yıldız oyuncudan, sarı-lacivertli taraftarları üzecek haberler gelmeye devam ediyor.

MR BİLMECESİ: İKİNCİ KONTROL ŞART OLDU

Derbi sonrası hemen hastaneye götürülen Asensio'nun yapılan ilk kontrollerinde dizinde yoğun ödem tespit edildi. Bu ödem nedeniyle çekilen ilk MR'da diz bağlarının durumu net bir şekilde görüntülenemedi. Sağlık heyeti, teşhisi kesinleştirmek ve bağlarda bir kopma olup olmadığını anlamak için ödemin dağılmasını bekleyerek oyuncuyu ikinci kez MR’a sokma kararı aldı.

BİR SÜRE SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Tedavisine hemen başlanan 30 yaşındaki futbolcunun, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak olan Kayserispor ve Çaykur Rizespor müsabakalarında forma giyemeyeceği belirtildi. İspanyol yıldızın sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise ikinci MR sonuçlarının ardından netlik kazanacak; ancak ilk tahminler oyuncunun yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalabileceği yönünde.

GALATASARAY DERBİSİNDE SAHA DA MI?

İspanyol yıldızın durumunun çekilecek 2.MR'ın ardından netleşeceği öğrenilirken, Fenerbahçe sağlık heyetinin asıl hedefinin 26 Nisan'daki Galatasaray derbisine yetiştirmek olduğu aktarıldı. Yıldız ismin yüksek ihtimalle derbide sahada olması bekleniyor.

SEZONA DAMGA VURAN PERFORMANS

Asensio’nun sakatlığı, şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 37 maçta 13 gol ve 14 asistlik devasa bir katkı sağlayan deneyimli oyuncu, hücum hattının en kilit ismi konumundaydı.