SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a döndü

Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a döndü

22.03.2021 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Diego Perotti, tedavisinin ardından İstanbul'a dönerek çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a döndü

Sarı lacivertlilerin sezon başında Roma'dan transfer ettiği ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 4 maçta oynayabilen 32 yaşındaki Arjantinli orta saha İstanbul'a döndü.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan ve ameliyat olduktan sonra ülkesine gidip rehabilitasyon sürecine başlayan Perotti'nin tedavisi tamamlandı ve İstanbul'da salon çalışmalarına başladı.

Bu sezon oynaması beklenmeyen ve Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşmesi bulunan Perotti, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Sosyal medya hesabından çalışmalara başladığı yönelik bir paylaşımda bulunan Perotti, "İstanbul" notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması!Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Diego Perotti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Perotti solda valencia sağda samuel biraz dinlensin bizim lig ingiltere chapionip ten daha sert geldi ona..

En Çok Okunan Haberler

Kritik uyarı! Tırmanış devam ederse, Türkiye tamamen kapanabilir

Kritik uyarı! Tırmanış devam ederse, Türkiye tamamen kapanabilir

Türk bilim insanları buldu! Koronavirüsü 1 saatte yok ediyor

Türk bilim insanları buldu! Koronavirüsü 1 saatte yok ediyor

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

Hakkınız helal edin demişti... Nedenini açıkladı

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

İtalyanlar Arda'yı duyurdu! İmzayı atıyor...

Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'a büyük şok! Rizespor maçı kazandı

Galatasaray'a büyük şok! Rizespor maçı kazandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Dünya devine transfer oldu!

Dünya devine transfer oldu!

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

İnsanlık dışı faul! Hastanelik oldu...

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Anlaşma tamam! Alex göreve başlıyor

Diğer Haberler

Gökhan Gönül, Görükle İpekspor'u ziyaret etti

Gökhan Gönül, Görükle İpekspor'u ziyaret etti

Fenerbahçe'de Diego Perotti İstanbul'a döndü

Diego Perotti İstanbul'a döndü! Şimdi ne olacak?

Sinan Engin: Fenerbahçe Löw ile anlaştı

Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Caner Erkin damgasını vurdu!

Derbiye Caner Erkin damgasını vurdu

Beşiktaş maçından sonra paylaştı! Ozan Tufan ve Rojin...

Derbi sonrası paylaşım! 'Modumuz budur'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.