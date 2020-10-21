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Fenerbahçe'de Diego Perotti takımla birlikte çalıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, tedavisi devam eden Perotti takımla beraber çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli takım, çalışmalarına teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00'de ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Basına açık bölümde ise pas organizasyonu idmanı yapıldı. Ferdi Kadıoğlu tedbir için bugün olan çalışmalarda yer almadı.

Süper Lig’in 6. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’deki antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Çalışmaların basına açık son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular pas organizasyon antrenmanı yaptı.

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Öte yandan Diego Perotti takımla beraber antrenmanın ilk bölümünde yer alırken daha sonra bireysel çalışmasına devam etti. Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

(İHA)

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