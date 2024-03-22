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Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine gelecek dünya yıldızı belli oldu! Batshuayi görüşme yaptı bile

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2024 07:48
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Süper Lig'de şampiyonluk yolunda tam gaz ilerleyen Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Edin Dzeko'nun yerine golcü arayışları şimdiden başladı. Kanarya, Dzeko yerine Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku'yu düşünüyor.

Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine gelecek dünya yıldızı belli oldu! Batshuayi görüşme yaptı bile
Jordan Lukaku

Jordan Lukaku

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adanaspor
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Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bir transfer hamlesi geldi. İlerleyen yaşı nedeniyle önümüzdeki yıl kadroda düşünülmeyen Dzeko yerine Lukaku ismi masaya geldi.

BATSHUAYI GÖRÜŞTÜ

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Belçika vatandaşı olan iki oyuncunun arasının çok iyi olduğu bilinirken Fenerbahçe bu bağlantıyı kullanmaya karar verdi. Batshuayi'den bu konuda yardım isteyen sarı-lacivertliler, Lukaku için mesaj gönderdi.

CHELSEA İSTEMİYOR

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Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Lukaku, sezon sonunda Chelsea'ye dönecek. İngiliz devinde düşünülmeyen yıldız oyuncu için Fenerbahçe adeta sırada bekliyor.

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