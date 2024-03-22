Fenerbahçe'de Dzeko'nun yerine gelecek dünya yıldızı belli oldu! Batshuayi görüşme yaptı bile

Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıracak bir transfer hamlesi geldi. İlerleyen yaşı nedeniyle önümüzdeki yıl kadroda düşünülmeyen Dzeko yerine Lukaku ismi masaya geldi.

BATSHUAYI GÖRÜŞTÜ

Belçika vatandaşı olan iki oyuncunun arasının çok iyi olduğu bilinirken Fenerbahçe bu bağlantıyı kullanmaya karar verdi. Batshuayi'den bu konuda yardım isteyen sarı-lacivertliler, Lukaku için mesaj gönderdi.

CHELSEA İSTEMİYOR

Bu sezon Roma'da kiralık olarak forma giyen Lukaku, sezon sonunda Chelsea'ye dönecek. İngiliz devinde düşünülmeyen yıldız oyuncu için Fenerbahçe adeta sırada bekliyor.





