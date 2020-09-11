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Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz 11!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Pandeminin gölgesinde 2020-21 sezonunun açılışını bugün Rize'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe yapıyor. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun açılış maçında karşı karşıya gelecek. 11 ismi kadrosuna katarak yaz aylarında gündemden düşmeyen Fener, Rize deplasmanında kazanarak şampiyonluk yolundaki ilk engelden zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. F.Bahçe’de Erol Bulut da ilk kez resmi bir maça çıkacak. İlk 11 merak konusu. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz 11!

Süper Lig’de heyecan, 47 günlük aranın ardından bugün başlıyor... Bu sezon 21 takımın mücadele edeceği 420 maçlık periyot, pandeminin gölgesinde Rize’de start alıyor.

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki saat 20.00’de başlayacak olan açılış mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.

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MUHTEMEL 11’LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Aberhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Samudio, Boldrin, Remy, Skoda.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Deniz Türüç, Thiam, Frey.

(AKŞAM)


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