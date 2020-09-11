Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan sürpriz 11!

Süper Lig’de heyecan, 47 günlük aranın ardından bugün başlıyor... Bu sezon 21 takımın mücadele edeceği 420 maçlık periyot, pandeminin gölgesinde Rize’de start alıyor.
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı’ndaki saat 20.00’de başlayacak olan açılış mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Aberhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Samudio, Boldrin, Remy, Skoda.
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Thiam, Deniz Türüç, Thiam, Frey.
(AKŞAM)
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