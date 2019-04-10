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Fenerbahçe'de Galatasaray maçında forma Miha Zajc'ın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

Galatasaray derbisinde cezalı Mehmet Ekici’nin yerine Miha Zajc forma giyecek.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçında forma Miha Zajc'ın

Ankaragücü maçının son bölümünde kırmızı kart gören M.Ekici, bu önemli maçta görev alamayacak. Ersun Yanal, derbiye Ankaragücü kadrosu ile çıkmayı planlıyordu. Ancak bu kırmızı kart sonrası planda değişiklik oldu. Zajc’ı, Mehmet Ekici’nin bölgesinde önemli görevler bekliyor. Zajc'ı maestro olarak kullanacak Yanal, Sloven oyuncuyu bu sınava özel olarak hazırlıyor.

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