Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Kurban Bayramı dolayısıyla Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulüp asbaşkanı Semih Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli branşlardaki sporcular katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise törende yer almadı.
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