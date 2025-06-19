Fenerbahçe de golcü krizi yaşanıyor! Mourinho'nun bir isteği daha olmadı... Evann Guessand'dan kötü haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de öncelikli hedef forvet transferi. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho takımdan ayrılan golcü oyuncu Edin Dzeko’nun yerine forvet arıyor. Görüştüğü forvet oyunculardan bir türlü olumlu sonuç alamayan Fenerbahçe de golcü sıkıntısı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin son günlerde teklif yaptığı ortaya çıktığı Evann Guessand'dan da kötü haber geldi. İşte ayrıntılar...

EVANN GUESSAND İŞİ ZORA GİRDİ

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyen Evann Guessand için 30 milyon euroluk resmi bir teklif yaptı. Ancak 23 yaşındaki Fildişi Sahilli forvetten olumlu bir yanıt alamadı. Guessand'ın kariyerine Avrupa'nın beş büyük ligi içinde devam etmek istediği ve bu nedenle gelen teklifleri beklemeye aldığı belirtildi. Oyuncu tarafının hedefinde ise İngiliz ekibi Wolverhampton olduğu belirtildi.

JONATHAN DAVID İÇİN DEV RAKİP

İtalya basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; İtalyan ekibi bonservisi elinde olan Kanadalı oyuncuya resmi teklif sundu. Haberde Jonathan David’in Juventus'tan 7 milyon euro maaş, 12 milyon euro da imza parası talep ettiği öğrenildi. Oyuncuya Fenerbahçe daha önce 10 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme ve 15 milyon euro da imza parası teklif ettiği iddia edilmişti. Öte yandan David ile Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği ve Osimhen'den olumsuz haber almaları halinde teklif yapacakları öğrenildi. Jonathan David teklifleri bekletme kararı aldı.

KOLO MUANİ’YE DEMİEN COMOLLİ ENGEL OLUYOR

Fenerbahçe Kolo Muani’yi transfer etmek için 25 milyon euroyu gözden çıkarırken, Kolo Muani'nin ilk tercihinin İtalya veya İngiltere olduğu gelen bilgiler arasında. Öte yandan İtalyan ekibinin CEO’su Damien Comolli yaptığı açıklamada, Kolo Muani için Fenerbahçe iddialarını red ederken, Kolo Muani ile devam etmek istediklerini açıkladı. Eski Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, yıldız futbolcunun da gelecek sezon Juventus forması giymek istediğini söyledi.

DURAN PİYANGOSU DA SIKINTILI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa’dan Al-Nassr’a 77 milyon euro bedelle transfer olan Jhon Duran da Fenerbahçe’nin teklif yaptığı bir diğer isim. Cristiano Ronaldo ile sorun yaşayan ve Al Nassr yönetiminin kesinlikle göndermek istediği Duran için Fenerbahçe kiralama teklifi yaptı. Fakat oyuncunun tek talibi Fenerbahçe değil. Oyuncunun menajeri Avrupa ile temas kurarak oyuncuyu getirebileceğini belirtti. Bu durum üzerine İtalya'nın üç büyük kulübü, Napoli, Roma ve Milan, genç forveti kadrolarına katmak için devreye girdi.