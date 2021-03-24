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Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüs oldu? Açıklama bekleniyor

24.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 3 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı öncesi semptom gösteren bir futbolcunun ardından takıma yapılan Kovid-19 testlerinin ardından 3 futbolcunun daha testinin pozitif çıktığı belirtildi…

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüs oldu? Açıklama bekleniyor

Fenerbahçe’de hangi futbolcuların koronavirüse yakalandığı belirtilmedi. Gözler ise Millî Takım kampından çıkarılan bir Fenerbahçeli yıldıza çevrildi. Sosyal medyada Fenerbahçe’de koronavirüse yakalananlardan İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare olabileceği iddiası gündeme geldi…

FENERBAHÇE’DE HANGİ FUTBOLCULAR KORONAVİRÜS OLDU?

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçının ardından semptom göstermesinden dolayı PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun arkasından tüm takıma pazartesi günü yapılan testlerde 3 futbolcunun sonucunun daha pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı duyuruldu.

Sosyal medyada, Millî Takım kampından çıkarılan İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare'nin Kovid-19'a yakalanmış olabileceği iddiası gündeme geldi...

Fenerbahçe’de daha önce Nabil Dirar ile Ozan Tufan’ın da koronavirüsü atlattığı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Fenerbahçe gustavo yu da kovid li olarak oynamıştı yine oynatırlar
nazım ve irfan can pozitif milli takimdan çıkarıldı bugün
ne hikmetse hep milli araya denk geliyor. tam fiksture gore aciklama
hastalik fikstur mu dinler arkadas?

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