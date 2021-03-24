Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüs oldu? Açıklama bekleniyor

Fenerbahçe’de hangi futbolcuların koronavirüse yakalandığı belirtilmedi. Gözler ise Millî Takım kampından çıkarılan bir Fenerbahçeli yıldıza çevrildi. Sosyal medyada Fenerbahçe’de koronavirüse yakalananlardan İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare olabileceği iddiası gündeme geldi…

FENERBAHÇE’DE HANGİ FUTBOLCULAR KORONAVİRÜS OLDU?

Fenerbahçe Kulübü, 3 futbolcusunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş maçının ardından semptom göstermesinden dolayı PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcunun arkasından tüm takıma pazartesi günü yapılan testlerde 3 futbolcunun sonucunun daha pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı duyuruldu.

Sosyal medyada, Millî Takım kampından çıkarılan İrfan Can Kahveci ile Nazım Sangare'nin Kovid-19'a yakalanmış olabileceği iddiası gündeme geldi...

Fenerbahçe’de daha önce Nabil Dirar ile Ozan Tufan’ın da koronavirüsü atlattığı açıklanmıştı.



