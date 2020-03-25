SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan koronavirüs açıklaması!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan koronavirüs açıklaması!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.03.2020 19:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, koronavirüs sürecindeki hazırlıkları ve birçok konuda yayıncı kuruluşa konuştu.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan koronavirüs açıklaması!

Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, zor bir süreçten geçtiklerini söyleyerek herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.

"UMARIM KISA SÜREDE ÇÖZÜLÜR"

Hasan Ali Kaldırım, "Hepimiz için zor bir süreç. Belki de tüm dünya aynı problemi aynı anda ilk defa yaşıyordur. En kısa zamanda çözüleceğini ümit ediyorum." dedi.

"EVDEN İDMAN YAPIYORUZ"

Hasan Ali Kaldırım, En son perşembe günü idman gerçekleştirdik, cumadan beri evdeyiz. Sağ olsun hocalarımız bir platform kurdular, video konferans üzerinden takım halinde hocalarımızı görerek idmanlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Ne kadar böyle devam edecek, idmanlara ne zaman başlanacak, maçlar ne zaman başlayacak... Kendimizi hazır tutmamız lazım. Burada her sporcuya görev düşüyor. Temennim en kısa zamanda futbola geri dönmek." ifadelerini kullandı.

"UMARIM ÇOK YEMEM"

Hasan Ali Kaldırım: "Normalde ben yemeyi çok sevmem ama son günlerde her gün pasta yaptım, bundan keyif aldığımı öğrendim. Evde çok zaman geçirince, bunu da yeni öğrendim. Umarım bu süre zarfında çok yiyerek kilo amam" diyerek esprili bir şekilde durumu özetledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Spor camiasından Fenerbahçe'ye destek!Spor camiasından Fenerbahçe'ye destek!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hasan ali kaldırım koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

Fethiye'de gözyaşları içinde anlattı! Koronavirüs çığlığı

32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

32 bin sağlık personeli alınacak! İşte başvuru tarihi

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Fenerbahçe'de 6 kişide koronavirüs çıktı!

Süper Lig'de 3. koronavirüs vakası

Süper Lig'de 3. koronavirüs vakası

Benzia, F.Bahçe'ye karşı davayı kazandı!

Benzia, F.Bahçe'ye karşı davayı kazandı!

'Ben de hiçbir koronavirüs belirtisi yok'

'Ben de hiçbir koronavirüs belirtisi yok'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Alex de Souza'dan Türkçe cevap! ''Teşekkür ederim..."

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor’dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Sivasspor, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi!

Fenerbahçe'de Max Kruse koronavirüse mi yakalandı?

F.Bahçe'de Max Kruse'ye koronavirüs şoku!

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'dan koronavirüs açıklaması!

Hasan Ali Kaldırım açıkladı "İnşallah çok yemem"

Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs sonucu açıklandı!

Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in test sonucu açıklandı!

TFF'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı!

TFF, Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diledi

Spor camiası Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajları yağdırdı!

Spor camiasından Fenerbahçe'ye destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.