Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Sözleşmeyi reddetti! Beşiktaş ve Galatasaray...

Jose Mourinho'nun ilk 11'de değerlendirmediği İrfan Can Kahveci takımda mutsuz durumda... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli oyuncu, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmedi!

ARADA CİDDİ FARKLAR VAR

Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşmeyi düşük bulan İrfan Can Kahveci, bu kontratı imzalamayacağını Fenerbahçe yönetimine bildirdi. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde revize edilmiş ikinci teklifini yapacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY

Beşiktaş ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda iki takımdan birine yüksek ihtimalle imza atacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can Kahveci ile anlaşılamamasına tepki gösteriyor.