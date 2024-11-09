Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Sözleşmeyi reddetti! Beşiktaş ve Galatasaray...

Jose Mourinho'nun ilk 11'de değerlendirmediği İrfan Can Kahveci takımda mutsuz durumda... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli oyuncu, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmedi!
Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşmeyi düşük bulan İrfan Can Kahveci, bu kontratı imzalamayacağını Fenerbahçe yönetimine bildirdi. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde revize edilmiş ikinci teklifini yapacak.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda iki takımdan birine yüksek ihtimalle imza atacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can Kahveci ile anlaşılamamasına tepki gösteriyor.