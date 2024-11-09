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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Sözleşmeyi reddetti! Beşiktaş ve Galatasaray...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.11.2024 09:26
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Fenerbahçe iç transferde İrfan Can Kahveci ile masaya oturdu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek milli oyuncuya teklif yapan sarı-lacivertliler, beklenmedik bir cevapla karşılaştı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Sözleşmeyi reddetti! Beşiktaş ve Galatasaray...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jose Mourinho'nun ilk 11'de değerlendirmediği İrfan Can Kahveci takımda mutsuz durumda... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli oyuncu, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklifi kabul etmedi!

ARADA CİDDİ FARKLAR VAR

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Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşmeyi düşük bulan İrfan Can Kahveci, bu kontratı imzalamayacağını Fenerbahçe yönetimine bildirdi. Sarı-lacivertliler kısa süre içinde revize edilmiş ikinci teklifini yapacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda iki takımdan birine yüksek ihtimalle imza atacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can Kahveci ile anlaşılamamasına tepki gösteriyor.

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İrfan Can Kahveci beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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