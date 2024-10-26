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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ayrılık sinyali sonrası Beşiktaş ve Galatasaray devrede!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.10.2024 08:54
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek İrfan Can Kahveci'nin henüz kontrat imzalamaması diğer takımların dikkatini çekmişti. Yıldız oyuncunun menajeri bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ayrılık sinyali sonrası Beşiktaş ve Galatasaray devrede!
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme önermediği İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.

MENAJERİ AÇIKLADI! AYRILIK SİNYALİNİ VERDİ...

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Geçtiğimiz gün konuşan İrfan Can'ın menajeri D'Avila, sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı yılan hikayesi dönen İrfan Can Kahveci ile ilgili "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız." açıklamasında bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DEVREDE

Yapılan bu açıklamanın ardından hem Beşiktaş hem de Galatasaraylı yöneticilerin devreye girdiği ve İrfan Can konusunda çok sıkı çalışmaya başladığı öğrenildi.

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İrfan Can Kahveci beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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