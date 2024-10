Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için ayrılık sinyali sonrası Beşiktaş ve Galatasaray devrede!

Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme önermediği İrfan Can Kahveci'nin takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.

MENAJERİ AÇIKLADI! AYRILIK SİNYALİNİ VERDİ...

Geçtiğimiz gün konuşan İrfan Can'ın menajeri D'Avila, sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı yılan hikayesi dönen İrfan Can Kahveci ile ilgili "Şu an itibarıyla bir hiçbir gelişme yok. Doğal olarak pek çok opsiyonumuz var. Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunu şu anda görüşmedik. Biz her zaman görüşmeye açığız." açıklamasında bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY DEVREDE

Yapılan bu açıklamanın ardından hem Beşiktaş hem de Galatasaraylı yöneticilerin devreye girdiği ve İrfan Can konusunda çok sıkı çalışmaya başladığı öğrenildi.