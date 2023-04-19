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Fenerbahçe'de Joao Pedro, 7,5 ay sonra gol sevinci yaşadı!

19.04.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de Joao Pedro; takımının gollerine imza atarken, Süper Lig’de 7,5 ay sonra fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de Joao Pedro, 7,5 ay sonra gol sevinci yaşadı!

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 30. dakikada 1-0 geriye düşerken, 88 ve 90+3. dakikada bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. 46. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna dahil olan Joao Pedro, Kanarya’nın galibiyetinde pay sahibi oldu.

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31 yaşındaki forvet, ligin 5. haftasında Kayserispor ağlarını havalandırırken, Spor Toto Süper Lig’de ilk golünü atmıştı.

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Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Pedro, 12 lig maçında golle tanışamazken, Başakşehir karşısında suskunluğunu bozdu ve 7,5 ay sonra ağları sarsmayı başardı.

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