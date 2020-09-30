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Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, 3’erli takımlar halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 1 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

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