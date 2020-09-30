Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam eden idman, 3’erli takımlar halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 1 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
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