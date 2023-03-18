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Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Jorge Jesus'tan o konuya özel uyarı...

18.03.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya elenerek rotasını Spor Toto Süper Lig'e çevirdi. Sarı - lacivertliler, 26. haftada Alanyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde maça hazırlanan Fenerbahçe'de 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Portekizli çalıştırıcının o isimlerle

Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Jorge Jesus'tan o konuya özel uyarı...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 19 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti.

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.

İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

SON 6 MAÇTA 16 PUAN

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Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

4 EKSİK

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Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

7 İSİM SINIRDA

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Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sınırda olan oyuncularıyla birebir görüştüğü ve uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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