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Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları açıklandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.08.2020 18:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü'nde yeni sezon hazırlık kampının ikinci bölümü öncesinde bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin testleri negatif çıktı.

Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları açıklandı

Saat 19.00'da Topuk Yaylası'na gitmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket edecek olan Fenerbahçe kafilesine koronavirüs testi yapıldı. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı. Sarı lacivertli kafile tam kadro olarak Topuk Yaylası'na gidecek ve burada 10 günlük bir kamp yapacak.

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