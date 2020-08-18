Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları açıklandı

Saat 19.00'da Topuk Yaylası'na gitmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket edecek olan Fenerbahçe kafilesine koronavirüs testi yapıldı. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı. Sarı lacivertli kafile tam kadro olarak Topuk Yaylası'na gidecek ve burada 10 günlük bir kamp yapacak.
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