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Fenerbahçe'de Lemos'un lisansı çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lemos'un lisansı çıktı. Yıldız futbolcu bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Lemos'un lisansı çıktı

Süper Lig’in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, futbolcuların çoğunun lisansı çıkardı. Fenerbahçe, hem yeni transferlerine hem de sözleşmesini yenilediği futbolcularına büyük kısmına lisans çıkarmayı başardı.

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Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın ardından Mauricio Lemos'un lisansı da çıktı. Yıldız futbolcu Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek. Sarı-Lacivertli takımda sadece Sinan Gümüş ve Mert Hakan Yandaş'ın lisansları çıkmadı. Bu oyuncuların da bugün TFF'ye bildirilmesi bekleniyor.

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