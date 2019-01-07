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Fenerbahçe'de Martin Skrtel için 'veda' gibi açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2019 08:04 | Son Güncelleme

Martin Skrtel'ın menajeri Karol Csonto, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'de Martin Skrtel için 'veda' gibi açıklama

Fenerbahçe'den devre arasında ayrılma ihtimali olan isimler arasında yer alan Martim Skrtel için menajerinden çarpıcı bir itiraf geldi. Martin Skrtel'ın menajeri Karol Csonto, Slovak basınına yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılabileceğini söyledi.

Karol Csonto, Martin Skrtel'ın geleceği hakkında konuşurken ''Doğru bir teklif gelirse Skrtel Ocak ayında ayrılabilir ancak İngiltere'ye dönme ihtimali düşük. Fenerbahçe'den yeni sözleşme teklifi de aldık ancak henüz bir karar vermedik'' ifadelerini kullandı.

Skrtel'ın adı Rangers, West Ham, Crystal Palace ve Southampton ile anılıyordu. 34 yaşındaki Slovak yıldızın Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Martin Skrtel Karol Csonto

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