Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin hikayesi sona eriyor. Dzeko'nun arkasında yedek kaldığı için mutsuz durumda bulunan golcü oyuncu için orta yol bulunacak.

MENAJERİ İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Devre arasında kendisine takım bulabilmesi için menajerini İstanbul'a çağıran sarı-lacivertli yönetim durumu yıldız oyuncuya da bildirdi. Şampiyonluk yolunda takımda mutsuz futbolcu istemeyen İsmail Kartal bu sebeple Batshuayi ile yolları ayıracak.

10 MİLYON EURO ÜSTÜ TEKLİFLER...

Fenerbahçe yönetiminin Batshuayi'ye gelecek 10 milyon euro ve üzeri teklifleri kabul edeceğini menajerine bildirdi. Bu gelişme sonrası Belçikalı oyuncunun temsilcisi vakit kaybetmeden takım arayışlarına başladı.

