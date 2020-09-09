Fenerbahçe'de Miha Zajc'a Genoa'dan teklif

Fenerbahçe'de beklenenleri karşılayamayan Sloven futbolcu Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktığı belirtildi.
İtalyan basınına yakın kaynaklara göre Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Zajc'ın Serie A ekiplerinden Genoa tarafından istendiği aktarıldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonunun da istendiği kaydedildi.
Zajc'ın satın alma opsiyonunu 3.5 milyon Euro, ek olarak 4 yıllık sözleşme ile anlaşmanın tamamlanmaya çalışıldığı da detaylar arasında yer aldı.
(SPORX)
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