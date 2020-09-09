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Fenerbahçe'de Miha Zajc'a Genoa'dan teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.09.2020 08:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Miha Zajc'a İtalya'dan sürpriz teklif yapıldığı ortaya çıktı. Slovenya Milli Takımı ile Pazar günü Moldova karşısında görev yapan Miha Zajc'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2023'de sona erecek. 2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe'de Miha Zajc'a Genoa'dan teklif

Fenerbahçe'de beklenenleri karşılayamayan Sloven futbolcu Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktığı belirtildi.

İtalyan basınına yakın kaynaklara göre Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Zajc'ın Serie A ekiplerinden Genoa tarafından istendiği aktarıldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonunun da istendiği kaydedildi.

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Zajc'ın satın alma opsiyonunu 3.5 milyon Euro, ek olarak 4 yıllık sözleşme ile anlaşmanın tamamlanmaya çalışıldığı da detaylar arasında yer aldı.

(SPORX)


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