Fenerbahçe'de Miha Zajc'a Genoa'dan teklif

Fenerbahçe'de beklenenleri karşılayamayan Sloven futbolcu Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktığı belirtildi.

İtalyan basınına yakın kaynaklara göre Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Zajc'ın Serie A ekiplerinden Genoa tarafından istendiği aktarıldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonunun da istendiği kaydedildi.

Zajc'ın satın alma opsiyonunu 3.5 milyon Euro, ek olarak 4 yıllık sözleşme ile anlaşmanın tamamlanmaya çalışıldığı da detaylar arasında yer aldı.

(SPORX)