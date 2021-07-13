Fenerbahçe'de Miha Zajc, Torino'ya gidiyor

Fenerbahçe'de Sloven orta saha Miha Zajc'ın yeni adresi belli oluyor. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuna Torino talip oldu.

SON TALİBİ TORINO

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin gözden çıkardığı ve uygun bir teklif gelmesi halinde göndermeyi düşündüğü Miha Zajc'a Torino talip oldu.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Sezon sonunda Genoa'ya transferi son anda yatan Sloven orta saha oyuncusu için Torino'nun resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin transferde zorluk çıkarmayacağı da gelen bilgiler arasında.

TOPUK YAYLASI'NDA TAKIMLA ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Miha Zajc, Topuk Yaylası'nda takımla çalışmalarını sürdürüyor.

GENOA'NIN VAZGEÇİLMEZİ OLMUŞTU

Geride bıraktığımız sezonu Genoa'da kiralık geçiren Miha Zajc, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, Genoa formasıyla Serie A'da çıktığı 31 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.



