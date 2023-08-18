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  4. Fenerbahçe'de Moribor maçının yıldızlarından İrfan Can Eğribayat yaşananları böyle anlattı! "Çakmak, vida attılar, küfür ettiler"

Fenerbahçe'de Moribor maçının yıldızlarından İrfan Can Eğribayat yaşananları böyle anlattı! "Çakmak, vida attılar, küfür ettiler"

18.08.2023 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunurken mücadele yaşananlara da değindi. İşte detaylar...

İrfan Can Eğribayat

İrfan Can Eğribayat

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Göztepe
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Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Maribor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Maçta kurtardığı penaltının yanı sıra kritik 3 kurtarış yapan Eğribayat, penaltıyı kurtardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"ÇOK ÇABALADIM"

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"İlk Avrupa maçımdı bu. Buralara gelebilmek için çok çalıştım, çok çabaladım. İlk maçımda penaltı kurtarmak ayrı bir mutluluk oldu. Tabii ki kurtarışlar oldu ama takımca kazandık. İnşallah böyle devam ederiz. Hem Avrupa'da hem ligde böyle başarılı sonuçlarla devam ederiz." diyen İrfan Can karşılaşmada yaşananlara da değindi.

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"VİDA ATTILAR"

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"İkinci yarı ben daha kaleye giderken rakip taraftarlar direkt bana İngilizce küfür etmeye başladı. Sakin olun dedim. Devam ettiler. Çakmak attılar. Vida attılar. Atabilirsiniz dedim. Bizim taraftarlarımıza da ilk saldıranlar onlarmış.

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