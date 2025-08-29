SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ayrılığı spor gündemine bomba gibi düştü. Bu ayrılığın gelişmeleri merak edilirken ünlü teknik adamın son basın toplantısında söylediği sözler gündem olmuştu. İşte ipleri kopartan o sözler...

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...
Cansu Akalp

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho dönemi bitti. Portekizli teknik adamın Benfica maçı öncesinde söyledikleri yönetimle arasının daha da açılmasına neden oldu.

Mourinho'nun transfer yapılmaması ve yönetimin Şampiyonlar Ligi'ni önemsemediği iddiası, kulüple arasındaki bağın kopmasına neden oldu.

İŞTE O SÖZLER...

"Seyircilerin beklediği daha enterese olan soruları bekliyordum açıkçası. Zaten senelerdir F.Bahçe şampiyon olamamakta. Avrupa ligin'de iyi bir çizgimiz oldu. Çeyrek finalde kaldık onu diyelim. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Kulübümüz için temel konu Şampiyonlar Ligi olsaydı, Feyenoord ile Benfica maçları dönemlerinde bir şeyler gerçekleşirdi diye düşünüyorum. Maçtan sonra Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. UEFA listesi için bu süre zarfında bir şey olup olmayacağını şu an bilmiyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam... Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı... Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor... Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...
Mynet Anket Sizce Mourinho'nun gönderilmesi sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Sizce Mourinho'nun gönderilmesi sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olmalı?
İsmail Kartal
Ange Postecoglou
Volkan Demirel
Emre Belözoğlu
Jürgen Klopp
Diğer
Bu anket 22 saat 13 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Aktürkoğlu'ndan büyük rest! İpler koptu...Kerem Aktürkoğlu'ndan büyük rest! İpler koptu...
İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı! İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne çirkin insansun sen onursuz .
inanın ilk toplantıda bu MORİHUNHOMUDUR NEDİR adamı helikopterle getirdilerye dedimki lan bu adamı helikopterle getirip bir iki yıl içinde hiçbirşey yapamadan korsan taksiyle gönderirler..harbidende dediğim çıktı..Türk kulüplerinin hepsinde var daha adam sahaya çıkmadan balon gibi şişirirler sonrada irden balon patlıyor kişi çöp oluyor..
bir galatasaraylı morinin ipini çekti
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu madde çıktı

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Mourinho gitti! Bir başka dünyaca ünlü teknik adam ile görüşülüyor...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

İrfan Can Kahveci'nin eşi Mourinho'nun ardından paylaştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.