Fenerbahçe'de Mourinho dönemi sona erdi! İşte iplerin koptuğu o sözler...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho dönemi bitti. Portekizli teknik adamın Benfica maçı öncesinde söyledikleri yönetimle arasının daha da açılmasına neden oldu.

Mourinho'nun transfer yapılmaması ve yönetimin Şampiyonlar Ligi'ni önemsemediği iddiası, kulüple arasındaki bağın kopmasına neden oldu.

İŞTE O SÖZLER...

"Seyircilerin beklediği daha enterese olan soruları bekliyordum açıkçası. Zaten senelerdir F.Bahçe şampiyon olamamakta. Avrupa ligin'de iyi bir çizgimiz oldu. Çeyrek finalde kaldık onu diyelim. Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Kulübümüz için temel konu Şampiyonlar Ligi olsaydı, Feyenoord ile Benfica maçları dönemlerinde bir şeyler gerçekleşirdi diye düşünüyorum. Maçtan sonra Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. UEFA listesi için bu süre zarfında bir şey olup olmayacağını şu an bilmiyorum."