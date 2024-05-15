Fenerbahçe'de Mourinho yarışı! Şimdi de Ali Koç harekete geçti, ilk teklif yapıldı bile...

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylığını resmen açıklayan Aziz Yıldırım'ın 'seçilirsem Mourinho'yu getireceğim' sözleri çok konuşulurken şimdi de Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.

ALİ KOÇ DA DEVREYE GİRDİ

Mevcut başkan Koç da yeniden adaylığını açıklarken, Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile Fenerbahçe'de gündemi değiştirmesinin ardından Ali Koç ve kurmaylarından da Mourinho hamlesi geldi.

TEKLİF SUNULDU

Fanatik'in haberine göre, sportif direktör Mario Branco, daha önce de vatandaşının menajeri Jorge Mendes ile temas kurup ilgi duyduklarını iletmişti.

Salı günü Branco ile Mendes arasında bir görüşme daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, Ali Koç’un da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışmak istediğini Mendes’e ileterek teklifini sundu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Dünyaca ünlü menajerin, bunu değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Aynı Aziz Yıldırım gibi Ali Koç’un da kısa süre içerisinde Jose Mourinho ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.





