Fenerbahçe'de Osayi Samuel karar! Galatasaray anlaşmak için pusuda bekliyordu

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osayi-Samuel için sarı-lacivertliler bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. İlk sözleşme uzatma teklifini kız arkadaşının İngiltere'de yaşama isteği sebebiyle reddeden Osayi'ye bu kez zamlı bir maaş teklif edilecek.

2 MİLYON EURO

Osayi Samuel'e bonuslar hariç 2 milyon Euro önermeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, hem Osayi'yi hem de kız arkadaşını ikna edebilmek için tüm gücünü kullanacak. Osayi'nin sözleşmeyi kabul etmesi durumunda 20 milyon Euro çıkış maddesi bulunacak.

GALATASARAY PUSUDA BEKLİYOR

Galatasaray yönetiminin Osayi Samuel için pusuda beklediği ve Fenerbahçe'nin anlaşamaması durumunda devreye gireceği öğrenildi.