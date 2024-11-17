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Fenerbahçe'de Osayi Samuel karar! Galatasaray anlaşmak için pusuda bekliyordu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.11.2024 14:43
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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel'in son önerilen kontratı kabul etmediği yazılmıştı. Osayi-Samuel ile ilgili Fenerbahçe cephesinden yeni bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel karar! Galatasaray anlaşmak için pusuda bekliyordu
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osayi-Samuel için sarı-lacivertliler bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. İlk sözleşme uzatma teklifini kız arkadaşının İngiltere'de yaşama isteği sebebiyle reddeden Osayi'ye bu kez zamlı bir maaş teklif edilecek.

2 MİLYON EURO

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Osayi Samuel'e bonuslar hariç 2 milyon Euro önermeye hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, hem Osayi'yi hem de kız arkadaşını ikna edebilmek için tüm gücünü kullanacak. Osayi'nin sözleşmeyi kabul etmesi durumunda 20 milyon Euro çıkış maddesi bulunacak.

GALATASARAY PUSUDA BEKLİYOR

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Galatasaray yönetiminin Osayi Samuel için pusuda beklediği ve Fenerbahçe'nin anlaşamaması durumunda devreye gireceği öğrenildi.

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Bright Osayi-Samuel fenerbahçe galatasaray
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