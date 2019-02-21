Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e profesyonel sözleşme

Fenerbahçe, genç futbolcusu Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı" denildi. Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.
F.Bahçe'den büyük sürpriz! Transfer bitti
Tolgay şaşırttı! 'Arkadaşlarımız kızar ama...'
Terim'den flaş Benfica sözleri! 'Bu algı...'
Beşiktaş'a bir sponsor daha
G.Saray'a sürpriz ziyaretçi
Trabzon'a 2 yıldızdan müjde geldi
Amed Sportif Faaliyetler'den Beşiktaş'a transfer oldu!
Yıldız futbolcunun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Trabzon'a nazar değdi
Cengiz Ünder için bomba transfer iddiası!
Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı
Hocasıyla tartıştı, kampı terk etti!
Dev buluşma! Arda Turan ve Aziz Yıldırım...
Dortmund golsüz berabere kaldı
Benfica ligde farklı kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum