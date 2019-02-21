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Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e profesyonel sözleşme

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.02.2019 12:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin'e profesyonel sözleşme

Fenerbahçe, genç futbolcusu Osman Ertuğrul Çetin ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı" denildi. Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.

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Osman Ertuğrul Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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