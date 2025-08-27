SPOR

Fenerbahçe'de Portekiz rotası sadece Şampiyonlar Ligi için belirlenmedi! Transferde gözler önce Kerem Aktürkoğlu ardından Catamo'ya çevrildi...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde Benfica rövanş maçı için Portekiz’e gelirken, transferler içinde Portekiz’e resmen kamp kurdu. Kerem Aktürkoğlu transferinin olmama ihtimaline karşılık Geny Catamo ismini alternatif olarak belirledi.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Benfica maçı için Portekiz’e giderken, transferde de rotasını oraya çevirdi. Sporting Lizbon'un Mozambikli oyuncusu Geny Catamo'yu gözüne kestirdi ve Portekiz ekibine tam 20 milyon euroluk teklifte bulundu.

KEREM İLK SIRADA!

Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç’un transfer listesinin ilk sırasında Kerem Aktürkoğlu’na yer verdiği öğrenilirken, yıldız oyuncu için 22.5 + 2.5 milyon euro teklif ettiği ve Benfica maçı sonrası transferin durumunun netleşeceği belirtildi.

CATAMO İÇİN HAMLE

A Bola'da yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'un Mozambikli oyuncusu Geny Catamo'yu gözüne kestirdi ve Portekiz ekibine tam 20 milyon euroluk teklifte bulundu. Teknik direktör Jose Mourinho’nun oyuncuyu tarz olarak çok beğendiği ve transferine direkt onay verdiği öğrenildi.

SPORTING CEVAP VERDİ

Haberin devamında ise, Sorting Lizbon’un bu teklifi kabul etmediği ve Fenerbahçe'den 25 milyon euro istediği bilgisi yer aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için Benfica maçının ardından tekrar Sporting'li yetkililerle yüz yüze bir görüşme yapılması planlanıyor.

