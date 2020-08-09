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Fenerbahçe'de sağlık kontrolü başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını dün gerçekleştiren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe'de sağlık kontrolü başladı

Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya başlandı.

Yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan sarı-lacivertli takıma rutin sağlık kontrolü yapıldı. Sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Sağlık kontrolünün yarın süreceği belirtildi.


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