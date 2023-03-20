Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Enner Valencia son durumunu paylaştı! Derbide oynayabilecek mi?

Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıklar oldukça can sıkarken, Sarı-Lacivertliler son oynanan Alanyaspor deplasmanına sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique'den yoksun gitmişti.

ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR

Mücadelede yeni transfer Oosterwolde 17'nci dakikada sakatlanırken, ikinci yarıda bu kez King sakatlar kervanına katıldı. Pedro’nun yerine oyuna giren Norveçli golcü 77’deki sakatlığın ardından oyuna devam edemedi ve yerini Pedro’ya bıraktı. Tüm bunlar yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'e bir şok da Enner Valencia'dan geldi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın son dakikalarında bu kez golcü oyuncu Enner Valencia sakatlanırken, 90 dakikayı bu şekilde tamamlamış ancak karşılaşmanın ardından kulüpten yapılan açıklamada, Enner Valencia'da da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği bildirilmişti.

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Beşiktaş derbisi öncesi Valencia'nın sakatlanması can sıkarken, son durumu merak edilen Ekvadorlu oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Valencia yaptığı paylaşıma 'Yeniden sarj ediliyor' emojisi koyarken ayağının sargılı halini paylaştı.

İŞTE VALENCIA'NIN O PAYLAŞIMI





