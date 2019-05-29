Fenerbahçe'de Soldado eşyalarını topladı

Fenerbahçe’de 2 yıl forma giyen Roberto Soldado, İstanbul’daki evini boşaltıyor. Süper Lig’in son haftasında oynanan Antalyaspor maçında da forma giymeyen ve 30 Haziran’da sarı-lacivertlilerle imzaladığı mukavelesi bitecek olan İspanyol futbolcu, bugün İstanbul’daki evinde bulunan eşyaları topladı.
Sosyal medya hesabından, taşınma görüntülerini paylaşan ve fotoğrafın üzerine üzgün bir emoji yerleştiren 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor. Fenerbahçe’ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı
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