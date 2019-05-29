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Fenerbahçe'de Soldado eşyalarını topladı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 29.05.2019 11:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen İspanyol forvet Roberto Soldado, eşyalarını topladı.

Fenerbahçe'de Soldado eşyalarını topladı

Fenerbahçe’de 2 yıl forma giyen Roberto Soldado, İstanbul’daki evini boşaltıyor. Süper Lig’in son haftasında oynanan Antalyaspor maçında da forma giymeyen ve 30 Haziran’da sarı-lacivertlilerle imzaladığı mukavelesi bitecek olan İspanyol futbolcu, bugün İstanbul’daki evinde bulunan eşyaları topladı.

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Sosyal medya hesabından, taşınma görüntülerini paylaşan ve fotoğrafın üzerine üzgün bir emoji yerleştiren 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor. Fenerbahçe’ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Soldado spor toto süper lig

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