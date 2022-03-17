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Fenerbahçe'de sonuçlar, camiayı keyiflendirdi!

17.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de kritik maç öncesinde keyifler yerinde. Sarı - lacivertlilerde alınan iyi sonuçlar ve yükselen grafik, camia ve teknik heyeti mutlu etti.

Fenerbahçe'de sonuçlar, camiayı keyiflendirdi!
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig’de son 5 maçından 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe sezonun en önemli maçına pazar günü çıkacak. Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor’u yenmesi halinde farkı 2 puana düşecek ve ikincilik için büyük bir adım atılacak. Mağlubiyette ise fark 8’e çıkacak. Maçın hazırlıklarına bunun bilincinde devam eden Fenerbahçe’nin en önemli gücü son dönemde yakalanan olumlu hava olacak.

PERFORMANS GRAFİĞİ YÜKSELDİ

Sezonun final maçına sarı-lacivertliler moral-motivasyon olarak zirvede girecek. Takımın Trabzonspor maçında uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleci futbolcu, ardından da ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor karşısında 5 golle alınan galibiyet performans grafiğinin yükseldiğinin göstergesiydi.

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İSKELET KADRO ORTAYA ÇIKTI

Daha da önemlisi söz konusu müsabakalarda tek bir futbolcu değil, takımın hepsinin bu çıkışta payı vardı. Szalai, Altay ve Osayi’nin çıkışları gözlerden kaçmazken, takımın iskelet kadrosu da ortaya çıktı.

YERLERİ GARANTİ OLARAK GÖZÜKÜYOR

Sarı-lacivertlilerde Altay, Osayi, Kim, Serdar, Attila Slazai, Zajc, Crespo, Diego Rossi, Serdar Dursun ve İrfan’ın sakatlık ya da cezalı duruma düşme gibi bir olumsuzluk olmadığı sürece kalan maçlarda yerleri garanti olarak gözüküyor.

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OLUMSUZ OLAN İKİ ŞEY

Fenerbahçe’de, Konyaspor maçı öncesi olumsuz olan iki şey ise biri Ozan Tufan’ın kötü performansı, diğeri ise Mert Hakan Yandaş’ın cezalı durumda olması. (Milliyet)

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İsmail Kartal Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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