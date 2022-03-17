Fenerbahçe'de sonuçlar, camiayı keyiflendirdi!

Süper Lig’de son 5 maçından 4 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe sezonun en önemli maçına pazar günü çıkacak. Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor’u yenmesi halinde farkı 2 puana düşecek ve ikincilik için büyük bir adım atılacak. Mağlubiyette ise fark 8’e çıkacak. Maçın hazırlıklarına bunun bilincinde devam eden Fenerbahçe’nin en önemli gücü son dönemde yakalanan olumlu hava olacak.
Sezonun final maçına sarı-lacivertliler moral-motivasyon olarak zirvede girecek. Takımın Trabzonspor maçında uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen mücadeleci futbolcu, ardından da ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor karşısında 5 golle alınan galibiyet performans grafiğinin yükseldiğinin göstergesiydi.
Daha da önemlisi söz konusu müsabakalarda tek bir futbolcu değil, takımın hepsinin bu çıkışta payı vardı. Szalai, Altay ve Osayi’nin çıkışları gözlerden kaçmazken, takımın iskelet kadrosu da ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerde Altay, Osayi, Kim, Serdar, Attila Slazai, Zajc, Crespo, Diego Rossi, Serdar Dursun ve İrfan’ın sakatlık ya da cezalı duruma düşme gibi bir olumsuzluk olmadığı sürece kalan maçlarda yerleri garanti olarak gözüküyor.
Fenerbahçe’de, Konyaspor maçı öncesi olumsuz olan iki şey ise biri Ozan Tufan’ın kötü performansı, diğeri ise Mert Hakan Yandaş’ın cezalı durumda olması. (Milliyet)
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