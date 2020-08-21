SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Sosa'nın sızan fotoğrafı sıkıntı yarattı

Fenerbahçe'de Sosa'nın sızan fotoğrafı sıkıntı yarattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2020 14:05 | Son Güncelleme

Sosyal medyada dolaşan Jose Sosa fotoğrafı gerçek çıktı. Jose Sosa Fenerbahçe idman kıyafetleriyle antrenman yaptı. Ancak bu fotoğrafın sosyal medyada yayılması Fenerbahçeli idarecilerde rahatsızlık yarattı. Sızdırılan fotoğraf birçok sosyal mecrada taraftarlarca paylaşıldı. Fotoğrafın sosyal medyada çıkması sıkıntı yarattı. Sosa'nın İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ve ardından Topuk Yaylasındaki kampa katılacağı ifade ediliyordu.

Fenerbahçe'de Sosa'nın sızan fotoğrafı sıkıntı yarattı

Fenerbahçe'de Jose Sosa transferinin açıklanması beklenirken büyük bir sürpriz yaşandı ve Arjantinli oyuncunun sarı lacivertli takım eşofmanlarıyla bireysel idman yaptığı anın fotoğrafı basına sızdı.

434

Ibiza'da tatilde olan Jose Sosa geçtiğimiz gün özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Samandıra'da çalıştığı belirtilen 35 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağlanırken henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fotoğrafın sosyal medyaya düşmesinin ardından sarı lacivertli yönetimin konu hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.

Jose Sosa'nın İstanbul'da yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacağı ve ardından Topuk Yaylasındaki kampa katılacağı ifade ediliyordu.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Trabzonspor'un 1+1 yıl için senelik 2 milyon Euro'luk önerisine ret cevabı veren ve ailesine de danışarak tekrar İstanbul'da yaşama kararı alan Sosa, Kanarya'nın 2 yıl için senelik 1.5 milyon Euro ve yine 1.5 milyon Euro'luk imza parası teklifine 'Evet' cevabını vermişti. Jose Sosa Arjantin'in Estudiantes kulübünün senelik 1.1 milyon Euro'luk teklifini kabul etmemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlülerin sıra dışı maskeleri Ünlülerin sıra dışı maskeleri
Vedat Muriqi'in gideceği tarih belli olduVedat Muriqi'in gideceği tarih belli oldu
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
Onyekuru'dan transfer açıklaması!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Onyekuru, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti!
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Josa Sosa, Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Sosa'nın sızan fotoğrafı sıkıntı yarattı
Sosa'nın fotoğrafı internete sızdı
Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaştı
Fenerbahçe'den bir transfer daha
Vedat Muriqi cumartesi günü Roma yolcusu
Vedat Muriqi'in gideceği tarih belli oldu
Altay Bayındır'ın antrenman performansı dikkat çekti
Performansı dikkat çekti
Fenerbahçe, Bakasetas transferini bitiriyor!
F.Bahçe'den bir bomba transfer daha!
Fenerbahçe, hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam etti
F.Bahçe Topuk Yaylası'nda hazırlıları sürdürüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.