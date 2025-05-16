Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Toplantıdan kongre kararı çıktı... Sarı-Lacivertliler seçime gidiyor, tarihi belli oldu! İşte adaylar

Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlanan sezon hüsranla sonuçlanırken ne Avrupa'da ne de ligde istenilen başarılar gelmemişti. Hal böyleyken taraftar faturayı yönetime keserken ligin son haftalarında oynana mücadelelerde yönetim için 'istifa' sesleri yükselmişti.

KARAR DEĞİŞTİRDİ

Başkan Ali Koç'a yoğun bir kongre baskısı yapılırken geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kongreye gitmeyeceğini açıklamıştı ancak gelen eleştirilerin ardından Sarı-Lacivertli yönetimin olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldığı öğrenildi.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Sports Digitale'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün (cuma) toplantıda bir araya geldi. Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısından seçim kararı çıktı. Sarı-lacivertlilerde seçimin eylül ayında yapılması planlanıyor.

İŞTE ADAYLAR

Yapılacak seçimde Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun adaylığını koymasına kesin gözüyle bakılırken, mevcut başkan Ali Koç'un da kesin olmamakla beraber adaylığı bekleniyor.