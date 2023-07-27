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  4. Fenerbahçe'de Tadic rüzgarı! Maçın ardından sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe'de Tadic rüzgarı! Maçın ardından sosyal medyada gündem oldu

27.07.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Zimbru'yu 5-0 mağlup ettiği UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Dusan Tadic'in performansı dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. tur ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde maçında yıldızlarından Dusan Tadic karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"BURAYA ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GELDİM"

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"İlk yarı özelinde konuşacak olursak; agresiftik ve iyi işler yaptık, 2 gol attık. Sonrasında takım olarak birazcık rahatladık. Pozitif şeylerden bahsedeceğiz ama eksik yanlarımızı da konuşacağız ki mükemmel olabilelim. Yanlışları düzeltmeliyiz. Rakip bazı anlarda kontratak fırsatları buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almalıydık bana göre. Çok daha iyi iletişimle bunu yapabiliriz. Bu akşam en önemli şey fizik olarak iyiydik. Birbirimizin oyun stilini hissetmek açısından da önemliydi. İlk resmi maçımızda kalitemizi gösterdik. Maç maç daha iyi noktalara geleceğiz. Ben Fenerbahçe'ye liderlik etmek ve buraya şampiyon olmak için geldim. ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Fenerbahçe taraftarı Tadic için övgü dolu sözler kullandı. İlk maçında skor katkısı yapan Tadic için birçok olumlu mesaj yazıldı.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

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Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun harika golüyle öne geçti. Dusan Tadic'in sol köşeden ceza alanı köşesina pasında topla buluşan Ferdi, uzak köşeye harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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