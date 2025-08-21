Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maç sonu açıklamalarda bulundu! Duran toplardaki sıkıntıyı eleştirdi ve hedef gösterdi...

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir mücadeleye çıktı. Portekiz devi Benfica ile karşılaşan sarı lacivertli takım karşılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Maç sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, duran toplardaki etkisizlikten yakında. İşte açıklamaları…

‘‘BENFICA BÜYÜK BİR KULÜP GİBİ DAVRANDI!’’

Kerem Aktürkoğlu’nun transferi ile ilgili konuşan Jose Mourinho, "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu çok önemli fiyatlara satabilirdi. Ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdiler. Bruno Lage, Kerem'in oynamasını istedi. Büyük ihtimalle rövanşta da oynarken göreceğiz. Büyük bir kulüp gibi davrandı ve ekonomik anlamda şüphe duymadı. Kerem'in oynaması benim için çok büyük bir sürpriz olmadı." diye konuştu.

‘‘ŞU AN FİKRİM YOK!’’

Jose Mourinho, "Benfica istediğini aldı, biz alamadık. Rövanşı Kocaelispor maçından sonra düşüneceğim. Şu an orada nasıl oynayacağımıza dair fikrim yok." dedi.

‘‘TUR DENGEDE…’’

Jose Mourinho, "Benfica 10 kişi kaldığında oyunu iyi idare etti. Görünmeyen faullerle ve hakemin de birçok faul çalmasıyla oyunu iyi idare ettiler. Kimin favori olduğunu söyleyemem, tur dengede şu an." ifadelerini kullandı.

SZYMANSKI’YE SERT ELEŞTİRİ!

Takımının duran toplardaki etkisizliğinden yakınan Mourınho, "Duran toplara çalıştık ancak korner atarken öndeki 1. adamı geçemediğinizde anlamı olmuyor." Derken, Szmanski’ye karşı eleştirilerini yöneltti.