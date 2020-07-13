Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Falette sakatlandı

Fenerbahçe’ye iki futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolgay Arslan’ın eski bağ yırtığının bulunduğu ayak bileğinde, Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiği duyuruldu. Falette’te yırtık veya kopma olmadığı belirtilirken söz konusu futbolcuların tedavisine de başlandığı belirtildi.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: AA
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