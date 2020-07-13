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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Falette sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, futbolcusu Tolgay Arslan’ın ayak bileğinde, Simon Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ve Falette sakatlandı

Fenerbahçe’ye iki futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolgay Arslan’ın eski bağ yırtığının bulunduğu ayak bileğinde, Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiği duyuruldu. Falette’te yırtık veya kopma olmadığı belirtilirken söz konusu futbolcuların tedavisine de başlandığı belirtildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: AA

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