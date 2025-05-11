Fenerbahçe'de tüm camiayı heyecanlandıran hamle! Aziz Yıldırım ile Ali Koç'a birleşme çağrısı yapıldı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Ali Koç'un devam etme kararının ardından flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin en büyük taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler, Ali Koç'un Aziz Yıldırım ile birleşip güçlü bir yönetim oluşturması için çağrıda bulundu.

"ORTAK BİR YÖNETİM KURMALILAR"

Genç Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım’ın yol gösterici olduğu Ali Koç & Aziz Yıldırım ortak yönetimine geçilmesine dair açıklama yayımladı.

FENERBAHÇE TARAFTARI DESTEK VERDİ

GFB'nin yaptığı bu açıklamaya kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarının büyük çoğunluğu destek verdi.

AZİZ YILDIRIM'I GEÇEREK KAZANMIŞTI

9 Haziran 2024'te yapılan Fenerbahçe Kongresi resmi sonuçlarında Ali Koç 16.464 bin oy alarak, 10.483 oy alan Aziz Yıldırım'ı ikinci kez mağlup etmişti.