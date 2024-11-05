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Fenerbahçe'de Tusan Tadic hamlesi! Yönetim sözleşmesini hazırladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.11.2024 10:59
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dusan Tadic için Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Tusan Tadic hamlesi! Yönetim sözleşmesini hazırladı
Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de zirveyi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde takip eden Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

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Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili karar verildi. Yönetim, Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor. Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni mukavele önerecek.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı. Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.

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