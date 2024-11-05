Fenerbahçe'de Tusan Tadic hamlesi! Yönetim sözleşmesini hazırladı

Süper Lig'de zirveyi Galatasaray'ın 5 puan gerisinde takip eden Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-Lacivertliler'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili karar verildi. Yönetim, Tadic'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini devre arasında uzatmayı planlıyor. Sırp futbolcuya 1+1 yıllık yeni mukavele önerecek.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maça çıkan Dusan Tadic 6 kez fileleri sarsarken, 7 de asist yaptı. Tadic, toplamda ise Fenerbahçe'de 73 maçta 22 gol, 23 asistlik performans ortaya koydu.