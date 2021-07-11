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Fenerbahçe'de Vitor Pereira, 5 futbolcuyu kamptan gönderdi

11.07.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için Düzce'de kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla 5 genç futbolcu kamptan gönderildi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, 5 futbolcuyu kamptan gönderdi

Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra kondisyon ağırlıklı oyunlarla süren idman, şut çalışmasının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GENÇ OYUNCULAR KAMPTAN AYRILDI

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Fenerbahçe'de 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi.
Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

Fenerbahçe'de bu oyuncuların kamptan ayrılmasıyla tesislerde 30 futbolcu kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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