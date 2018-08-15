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Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.08.2018 14:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de taraftarlar, Devler Ligi'ne veda edilmesinde faturayı Volkan Demirel'e keserken sosyal medyada adeta patlama yaşandı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi

İşte Volkan Demirel ile ilgili atılan tepki mesajları:

- FB’nin Volkan ile devam etme lüksü yoktu. Devam etti CL gitti.

- Volkan Demirel ne yaptı Benfica harika gol atsa anlarım. Yenilmeyecek 2 gol yiyerek turdan etti.

- Volkan Demirel bu yıl da ŞL’de yer alamayacak. Bizim Kadıköy fobimiz gibi Fenerbahçe’nin de ŞL fobisi oldu. Tam 10 yıldır ŞL’ye katılamıyorlar. Böyle devam ederse 2-3 yıl daha kapısının önünden geçemezler.

- Volkan Demirel dışında her futbolcu benim gözümde kredisi vardır. Benfica gol atmadı Volkan Demirel yedi.

- Volkan Demirel olmamalı...

- Şampiyonluk en önemli hedef. Tek engel Volkan Demirel.

- Volkan Demirel'e diyeceğim tek şey yazıklar olsun.

- Volkan Demirel'in isteksiz halleri bir benimi rahatsız ediyor?

- Volkan demirel bu taraftar seni unutmaz. Bizi yedin bitirdin bitirdin.

- Şu takımdan Volkan demirel ve Mehmet topal gitmedikçe başarı gelmez.

- Turun gitmesinde Volkan Demirel'in payı büyüktür.

- Yeter Volkan Demirel. Bu kaçıncı hatalı gol


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe volkan demirel Benfica

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