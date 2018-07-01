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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30’da başladı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşularıyla sürdü. Ardından dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Cocu Samandıra Can Bartu Tesisleri

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