Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon deplasman fobisini yendi.

Uzun yıllar ligde deplasman fobisi yaşayan ve puanların çoğunu dış sahada yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmandaki başarısını Gençlerbirliği karşısında da sürdürdü. Süper Lig'de geride kalan 9 haftada deplasmanda 5 maç yapan sarı-lacivertliler, bu müsabakaların 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kaldı. Ligde sırasıyla Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği deplasmanlarını kazanan Fenerbahçe, tek puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

Geride kalan 9 haftada 20 puan toplayan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, söz konusu puanların 7'sini seyircisi önünde, 13'ünü ise deplasmanlarda hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip ayrıca bu sezon ligde deplasmanda en çok puan toplayan ve gol atan ekip konumunda bulunuyor.

GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN GEÇTİ

Fenerbahçe, deplasmanda ortaya koyduğu performansla geçen sezonu şimdiden geçmeyi başardı. Ersun Yanal yönetiminde başladığı geçen sezonda ilk 5 deplasman maçından ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile bir beraberlik çıkaran ve 7 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, bu sezon ise çok daha iyi bir grafik sergiledi ve neredeyse puanını 2 katına çıkardı.