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Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonu ile ilgili yeni açıklama

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2020 21:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonu açıklaması geldi.

Fenerbahçe'den 2010-2011 sezonu ile ilgili yeni açıklama

Son günlerde gündemi meşgül eden 2010-2011 sezonu ile ilgili Fenerbahçe cephesinden yeni bir paylaşım yapıldı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’dür!" ifadelerine yer verildi.

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