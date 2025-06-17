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Fenerbahçe'den Arabistan çıkarması! Milli futbolcu Merih Demiral kararını açıkladı...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Al Ahli'de forma giyen altyapısından yetişmiş Merih Demiral ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Arabistan çıkarması! Milli futbolcu Merih Demiral kararını açıkladı...
Burak Kavuncu
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
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Transfer döneminde şu ana kadar sessizliğini koruyan Fenerbahçe’de stoper bölgesi için transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Ali Koç’un Teknik direktör Jose Mourinho’nun önerisiyle Merih Demiral ismi için çalışmalara başladığı belirtildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Merih Demiral'a ilgi gösterdi.

MİLLİ OYUNCU KALMAK İSTEDİ

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Haberde, milli futbolcunun bu teklifleri olumsuz yanıtlayıp Al Ahli'de kalmak istediği vurgulandı.

17 MİLYON EURO’YA TRANSFER OLMUŞTU

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Milli futbolcu Merih Demiral 2023 yılında İtalya ligi ekiplerinden Atalanta’dan Al Ahly’ye 17 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

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