Fenerbahçe'den Arabistan çıkarması! Milli futbolcu Merih Demiral kararını açıkladı...

Transfer döneminde şu ana kadar sessizliğini koruyan Fenerbahçe’de stoper bölgesi için transfer çalışmaları devam ediyor. Başkan Ali Koç’un Teknik direktör Jose Mourinho’nun önerisiyle Merih Demiral ismi için çalışmalara başladığı belirtildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Merih Demiral'a ilgi gösterdi.

MİLLİ OYUNCU KALMAK İSTEDİ

Haberde, milli futbolcunun bu teklifleri olumsuz yanıtlayıp Al Ahli'de kalmak istediği vurgulandı.

17 MİLYON EURO’YA TRANSFER OLMUŞTU

Milli futbolcu Merih Demiral 2023 yılında İtalya ligi ekiplerinden Atalanta’dan Al Ahly’ye 17 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.