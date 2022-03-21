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Fenerbahçe'den ayrılıp Avrupa devine gidiyor! Hem de bedavaya...

21.03.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Başkan Ali Koç'un açıklamasının ardından takımdan ayrılacağı kesinleşen Berke Özer için flaş gelişmeler yaşanıyor. Potansiyeli yüksek bir kaleci olarak bilinen Berke'ye Avrupa'nın büyük bir kulübü talip oldu. Geçtiğimiz günlerde sarı lacivertliler 6 oyuncu ile sözleşme uzatırken, başkan Ali Koç Berke Özer ile sözleşme uzatılmayacağını ifade etmişti.

Fenerbahçe'den ayrılıp Avrupa devine gidiyor! Hem de bedavaya...
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ali Koç'un açıklaması üzerine sözleşme yenilenmeyecek olan genç kaleci Berke Özer, kendine takım bulmak için harekete geçti. Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgisinin olduğu bilinirken, Avrupa'nın bilindik kulüpleri de Berke için sıraya girdi...

BENFICA İDDİASI!

Tarihinde 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Portekiz devinin Berke Özer için devrede olduğu öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek genç kaleciye bonservis ödenmeyecek olması Portekizlilerin iştahını iyiden iyiye kabarttı. Berke'nin de Türkiye dışında bir kulüpte oynamaya sıcak bakmasından ötürü bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek görünüyor...


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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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