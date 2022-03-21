Fenerbahçe'den ayrılıp Avrupa devine gidiyor! Hem de bedavaya...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ali Koç'un açıklaması üzerine sözleşme yenilenmeyecek olan genç kaleci Berke Özer, kendine takım bulmak için harekete geçti. Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgisinin olduğu bilinirken, Avrupa'nın bilindik kulüpleri de Berke için sıraya girdi...

BENFICA İDDİASI!

Tarihinde 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Portekiz devinin Berke Özer için devrede olduğu öğrenildi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek genç kaleciye bonservis ödenmeyecek olması Portekizlilerin iştahını iyiden iyiye kabarttı. Berke'nin de Türkiye dışında bir kulüpte oynamaya sıcak bakmasından ötürü bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek görünüyor...



