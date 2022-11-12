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Fenerbahçe'den beklenmedik skor! Giresunspor karşısında 10 kişi kalan sarı-lacivertliler maçı 2-1 mağlup tamamladı

12.11.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lider Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Dünya Kupası arası öncesi son maçına çıkan sarı-lacivertliler, rakipleriyle puan farkını korumak için mutlak 3 puan almanın planlarını yapıyordu. Jorge Jesus'un öğrencileri maça da bu niyetle başladı. Karşılaşmanın hemen başında öne geçen sarı-lacivertliler üstünlüğü eline aldı. İlk yarının sonuna doğru kırmızı kart gören Fenerbahçe, maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'den beklenmedik skor! Giresunspor karşısında 10 kişi kalan sarı-lacivertliler maçı 2-1 mağlup tamamladı

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'la karşılaştı. Ligde oynadığı son 5 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, Dünya Kupası arası öncesi bu seriyi 6 maça çıkartmanın planlarını yapıyordu. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun kazandırdığı penaltıyla 1-0 öne geçti. Devre arasına girmeye yaklaşırken, Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Fenerbahçe, karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gollerle maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorun ardından sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

FERDİ KADIOĞLU HERKESİ ÇALIMA DİZDİ

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Karşılaşmada dakikalar 19'u gösterirken sarı-lacivertlilerde orta sahada topu kapan Ferdi Kadıoğlu, rakiplerini birer birer eksiltip ceza sahasına girdi. Yapılan müdahale sonrası yerde kalan milli oyuncu takımına penaltı kazandırdı. Penaltıyı gole çeviren Enner Valencia, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Valencia bu golle birlikte skor sayısını bu sezon 13'e yükseltti.

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TAM DEVREYE GİRECEKKEN KIRMIZI KART

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Maçın 40. dakikasında Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro, Giresunsporlu Alexis Perez'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışına alındı. Jorge Jesus'un çok sinirlendiği o anlar takımın tüm planlarını bozdu.

2019'DAN SONRA İLK KEZ

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Joao Pedro, 16 Şubat 2019'dan bu yana ilk kez kırmızı kart gördü. Sezon başında sarı-lacivertlilere transfer olan Brezilyalı oyuncu, Giresunsporlu rakibine yaptığı müdahale sonrası itiraz bile etmeden soyunma odasına gitti.

FENERBAHÇE İKİ MAÇ ÜST ÜSTE...

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Fenerbahçe, iki maç üst üste kırmızı kart görmüş oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında kırmızı kart gören Batshuayi'den sonra bu hafta da Joao Pedro kırmızı kartla cezalandırıldı.

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GİRESUNSPOR SKORU EŞİTLEDİ

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Maçın sonlarına doğru gidilirken 71. dakikada Giresunspor skoru eşitledi. Sol kanattan yapılan ortada Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Serdar Aziz büyük bir hata yaptı. Pozisyonunun devamında önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Giresunsporlu Borja Sainz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

DAKİKALAR SONRA 2-1 YAPTILAR

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Maçta 83. dakikada Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz kendi yarı alanında büyük bir hata yaptı. Topu kapan Borja Sainz, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya geldi. Altay'ı çalımlayan Borja Sainz topu boş kaleye gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Maç bu skorla sonuçlandı ve sarı-lacivertliler kendi evinde 2-1 mağlup oldu.


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