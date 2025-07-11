Fenerbahçe'den Benfica'nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için kritik adım! Teklif bile yapılmış...

Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk için mücadele verecek olan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç transferde kolları sıvadı. Geçtiğimiz sene Galatasaray’dan Portekiz ekibi Benfica’ya transfer olan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TEKLİF YAPILDI

Portekiz basınından A Bola’nın yaptığı habere göre sarı lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu için yıllık 4 M €’luk bir maaş önerdiği ancak Kerem’in, bu teklifi reddettiği bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon transfer olduğu Benfica'da 53 maça çıktı ve 16 gol-13 asistlik skor katkısı verdi.